Calcio femminile, Girelli-Salvai-Bonansea: le eroine Mondiali

Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea. Sono di queste tre calciatrici le firme del 3-0 con cui l'Italia femminile si è sbarazzata del Portogallo conquistando con una gara d'anticipo il pass per il Mondiale del 2019 in Francia. La prima è il simbolo di un Brescia destinato a sparire venendo assorbito dal Milan, le altre due colonne della Juventus (ed ex compagne di Girelli al Brescia) fresca campione d'Italia al primo anno d'attività nel mondo femminile. Girelli, classe '90, è una delle calciatrici più duttili del nostro panorama calcistico: centrocampista, trequartista, punta esterna o seconda punta non fa differenza per la numero 10 azzurra che anche nella serata di ieri ha cambiato più posizione, alternandosi anche col centravanti Daniela Sabatino, regalando giocate di qualità ed efficacia. È stata lei a sbloccare la gara dopo 4 minuti sfruttando al meglio un angolo di Manuele Giugliano e incanalando la gara a favore dell'Italia, mentre nella ripresa solo la traversa gli ha tolto la gioia della seconda marcatura personale.

Compagna di reparto, ma sulla corsia opposta del tridente, è Bonansea, classe '91, ala vecchio stile potremmo dire: veloce, tecnica e con una grande senso per il gol (seconda nella classifica dei marcatori in Serie A). Sfortunata in tre occasioni (due parate d'istinto di Morais e una clamorosa traversa dopo una veronica d'alta scuola a metà campo) la numero 18 ha trovato la rete nel finale chiudendo i giochi e facendo esplodere la festa. In mezzo alle due attaccanti c'è Salvai, classe '93, centrale difensivo forte fisicamente, intelligente tatticamente con grandi qualità nell'anticipo e nel gioco aereo. Con il capitano Sara Gama forma una coppia solida e affiatata – la Juventus è stata nettamente la miglior difesa della stagione – anche in azzurro. Sono loro le tre eroine, non le sole, non le uniche ovviamente, dell'Italia che dopo 20 anni tornerà a partecipare alla Coppa del Mondo.