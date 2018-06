Calcio femminile, Italia-Portogallo 2-0 al 45°: la Francia si avvicina

© foto di www.imagephotoagency.it

Italia subito aggressiva nei primi minuti, le azzurre partono subito all'assalto della portoghese trovando la rete del vantaggio dopo neanche quattro minuti con un perfetto colpo di testa su azione d'angolo, conquistato da Giugliano, di Cristiana Girelli. Due minuti dopo è ancora l'Italia a rendersi pericolosa: Guagni lancia in profondità Girelli che crossa al centro trovando la deviazione in uscita bassa di Morais, palla che arriva sui piedi di Giugliano che prova da fuori area senza però trovare la porta lusitana. È sopratutto sulla corsia di destra che l'Italia affonda e spesso sfonda come al 9° quando Gama crossa in mezzo un pallone velenoso che Borges riesce a mettere in angolo anticipando Bonansea, sul conseguente corner mischia e batti e ribatti in area che si risolve con un nulla di fatto. La gara è a senso unico e al 13° le azzurre passano nuovamente sempre dagli sviluppi di un corner: questa volta è il centrale difensivo Cecilia Salvai a battere Borges con la palla che sbatte sulla parte bassa della traversa e poi appena oltre la linea di porta prima che il portiere lusitano la faccia sua, pochi secondi di riflessione e poi arriva il fischio che convalida il 2-0 Italia. Il primo tentativo del Portogallo arriva oltre il 20° minuto con una punizione dai 25 metri di Neto che non inquadra la porta. È comunque l'Italia a comandare il gioco e sfiorare il tris nonostante la mancanza di precisione, e in taluni casi, di lucidità nell'ultimo passaggio da parte della azzurre. Sporadiche invece le azioni delle portoghesi che provano ad agire di rimessa per sorprendere un'Italia che continua senza sosta a spingere e cercare un gol che metterebbe la gara ancora più in ghiaccio. Brutte notizie poco dopo la mezzora per l'Italia con Martina Rosucci che alza bandiera bianca dopo un colpo ricevuto a inizio gara e lascia il campo alla compagna Alice Parisi che torna così a vestire la maglia azzurra dopo un lunghissimo infortunio che l'aveva tenuta fuori dai giochi per quasi tutta la stagione. Nel finale di prima frazione i ritmi si abbassano con il Portogallo che prova a prendere un po' di coraggio senza però riuscire a pungere dalle parti di Pipitone, mentre le azzurre appena schiacciano un po' il piede sull'acceleratore mostrano di poter far male come al 43° quando Bonansea ha la palla giusta per il tris, complice un errore della difesa lusitana, ma spara addosso a Morais che con un riflesso di piede manda in corner il pallone. Il tempo si chiude senza altre emozioni con l'Italia che va al riposo consapevole di essere distante appena 45 minuti da un sogno che si chiama Coppa del Mondo, la Francia (paese ospitante della competizione) è davvero a un passo.