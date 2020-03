Calcio in crisi, la UEFA: "Lavoreremo duramente per ridurre al minimo l'impatto"

Nel corso del lungo comunicato odierno, la UEFA ha anche spiegato come cercherà di limitare l'impatto della crisi sui club calcistici. "La UEFA lavorerà duramente per ridurre al minimo l'impatto sulle sue 55 federazioni affiliate, molte delle quali si basano sui finanziamenti dell'Europeo per attuare fondamentali attività di base e di sviluppo nei rispettivi paesi. Le partite già rinviate verranno riprogrammate e faremo tutti gli sforzi possibili per garantire che gli Europei saranno messi in scena nel 2021 nelle stesse condizioni originariamente previste. Rinviando EURO 2020, abbiamo dato alle competizioni europee per club e ai campionati nazionali in corso le migliori possibilità di essere completate e, quindi, di ridurre al minimo qualsiasi impatto finanziario negativo".