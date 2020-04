Calcio in crisi: solo sei club di Serie A col bilancio in attivo. C'è il rischio default

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul contraccolpo economico che lo stop al calcio potrà avere sul pallone. In Serie A solo sei club su venti hanno chiuso l'ultimo bilancio in attivo. Le perdite, che superano i 340 milioni di euro, sono state ripianate con ricapitalizazioni o con indebitamenti finanziari come i bond. Poche proprietà possono reggere l'urto e c'è anche il rischio vertenze pure nei confronti dei calciatori per gli stipendi.