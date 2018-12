© foto di www.imagephotoagency.it

Riavuto Dzeko, recuperata tutta la rosa, una condizione che sale e ora anche i calci piazzati. La Roma è tornata, i segnali dati nelle sfide contro Sassuolo e Parma dicono questo, il modo in cui i giallorossi hanno fatto maturare le due vittorie contro le squadre emiliane sono indizi importanti: con la titolarità del bosniaco l'attacco ha riavuto il giusto peso, con il recupero di Pellegrini le alternative presenti in panchina diventano di spessore, ma la gara di Parma l'ha sicuramente risolta una delle prerogative più interessanti della squadra di Di Francesco, una delle più strutturate dell'intera Serie A. Il calcio piazzato, un'arma offensiva importantissima per la formazione capitolina, che l'ha sfruttata meglio di ogni altra formazione di massima divisione in Italia. Quello di Cristante è il gol numero 12 di questa stagione arrivato da fermo, anche grazie all'ottimo assist fornito da Cengiz Under. E' una Roma che riacquista identità insomma, che torna ad essere cattiva in attacco, ma paziente, e allo stesso tempo attenta in difesa, dove ha concesso sostanzialmente una sola vera occasione al Parma, che non più tardi di tre giorni fa aveva sbancato Firenze.