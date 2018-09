Calciomercato, anche a gennaio sessione più breve: le date in Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sessione estiva è chiusa ormai da qualche settimana. Resta invece aperta la possibilità, fino al prossimo 31 marzo, di ingaggiare calciatori svincolati, in attesa dell'apertura di un'altra finestra di calciomercato - quella invernale - che però come accaduto nell'ultima estate vivrà in date diverse rispetto alla passata stagione.

Già, perché anche a gennaio la sessione di calciomercato sarà più breve: si parte il 3 gennaio, chiusura il 18 dello stesso mese alle ore 20. Quindici giorni per modificare la squadra a stagione in corso, 15 giorni che per le big saranno più importanti rispetto agli scorsi anni perché gli acquisti potranno essere schierati nelle coppe europee anche se hanno già giocato in quella competizione con un'altra maglia nella prima parte di stagione.