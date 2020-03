Calciomercato, diritti e obblighi di riscatto: per gli sconti serviranno nuove norme

vedi letture

La rivoluzione del calciomercato è già in atto e potrebbe coinvolgere anche alcune formule d'acquisto dei calciatori, come il prestito con diritto/obbligo di riscatto. Chi in questi mesi non ha potuto usufruire delle prestazioni di quello o l'altro giocatore, potrà chiedere lo sconto sul cartellino: un aspetto che però dovrà essere disciplinato da regole ben precise che coinvolgano i club anche a livello internazionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.