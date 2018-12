Calciomercato gennaio: tutte le date di chiusura nei vari campionati

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della proroga fino al 31 gennaio 2019 del calciomercato invernale della Serie A, per far sì che il nostro campionato si possa allineare con gli altri maggiori d'Europa come Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. In altri Paesi si chiuderà comunque in giorni diversi. Di seguito tutte le date di chiusura del calciomercato invernale:

- Francia: 31 gennaio

- Germania: 31 gennaio

- Inghilterra: 31 gennaio

- Italia: 31 gennaio

- Spagna: 31 gennaio

- Austria: 6 febbraio

- Svizzera: 15 febbraio

- Argentina: 20 febbraio

- Russia: 22 febbraio

- Cina: 28 febbraio

- Giappone: 29 marzo

- Uruguay: 29 marzo

- Svezia: 31 marzo

- Brasile: 3 aprile