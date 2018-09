© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA sta valutando una modifica del regolamento che potrebbe presto stravolgere il mondo del calciomercato. Lo anticipo l'autorevole quotidiano tedesco Bild, che spiega come in questi giorni i vertici del calcio europeo stiano discutendo della possibilità di inserire una limitazione delle cessioni in prestito.

L'idea della FIFA è quella di permettere ai singoli club di controllare sempre meno calciatori e, per questo motivo, vorrebbe limitare a otto le cessioni a titolo temporaneo in una stagione. Nell'articolo si menziona la Juventus, la società che nella stagione 2017/18 ha spedito più giocatori in prestito: 45.

Eccezioni? Solo per gli Under 21 cresciuti nel settore giovanile del club. In questo caso, le cessioni sono permesse perché consentono la crescita di giocatori che altrimenti non avrebbero spazio in prima squadra. Senza secondi fini.