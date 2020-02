"Calciopoli... Ci risiamo?": protesta dei tifosi dell'Inter sotto la sede della Lega Serie A

Non si placano le polemiche dei tifosi dell'Inter dopo il rinvio, alquanto a sorpresa, del derby d'Italia inizialmente in programma domani contro la Juventus. Numerosi sostenitori nerazzurri, questa sera, si sono radunati infatti sotto la sede della Lega Serie A a Milano, esponendo uno striscione con una provocazione piuttosto chiara: "Calciopoli... Ci risiamo?".

Ha fatto seguito un comunicato ufficiale della Curva, pubblicato sulla pagina Facebook "L'urlo della Nord". Questo il testo integrale: "CI RISIAMO? Speriamo proprio di no, ma se non si interviene subito le sacrosante condanne ricevute in tutti i gradi di giudizio e trasformate progressivamente in vittimismo giudiziario da chi controlla giornali e tv potrebbero costare molto a tutto il panorama calcistico nazionale. Gli spettri del passato paiono proprio riaffacciarsi con prepotenza se per tutelare degli interessi meramente economici della 'solita parte' l’Inter si è fatta apparentemente trovare nuovamente impreparata. Come detto dal nostro allenatore questi giorni avrebbero dovuto definire le nostre aspettative e ridisegnare i nostri obiettivi ma davanti a chi ha ancora i mezzi per dettare la propria legge al di fuori del campo ci pare quantomeno improbabile pensare ai risultati sportivi. Il nostro auspicio è che la nostra società sappia farsi sentire nelle opportune sedi per garantire quantomeno un equo svolgimento di un campionato che vorremmo ancora credere regolare. AVANTI INTER, MAI UN PASSO INDIETRO!!!".