Calciopoli in Belgio, gli inquirenti vogliono ascoltare Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' scoppiata una Calciopoli vera e propria in Belgio e ci sarebbe nell'ambito dell'operazione Mani Pulite, scrive oggi Il Messaggero, anche l'intenzione delle autorità di ascoltare Sergej Milinkovic-Savic per vederci chiaro sul suo trasferimento al Genk e secondo Kurir anche su quello alla Lazio. "L'obiettivo è scoperchiare un sistema corrotto balcanico e incastrare il procuratore Kezman, ieri ancora irreperibile per l'audizione secondo gli inquirenti".