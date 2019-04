Caldara di nuovo in campo dopo 7 mesi: "Emozione incredibile"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nella serata di ieri, il difensore Mattia Caldara è tornato in campo dopo circa sette mesi per disputare la sua seconda partita stagione dopo quella dello scorso settembre contro il Dudelange.

Non è andata bene per il Milan, che ha perso 1-0 contro la Lazio ed è stato estromesso dalla Coppa Italia. Ma Caldara, all'indomani del match, tramite Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione per esser tornato sul terreno di gioco: "Non è andata come avremmo voluto, dopo tanto tempo ritornare in campo nello stadio che fin da piccolo ho sempre sognato, è stata un’emozione incredibile. Ora dobbiamo voltare pagina, abbiamo cinque partite per centrare l’obiettivo".