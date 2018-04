Caldara e Spinazzola, futuri bianconeri dalla scuola migliore d'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando si tratta di giovani italiani, la Juventus ha negli ultimi anni cercato di anticipare puntualmente la concorrenza, puntando su giovani che si mettono in mostra nel massimo campionato, opzionandoli anche per stagioni successive. Proprio questo è il caso dei due atalantini Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola, rispettivamente classe '94 e '93, ed entrambi sbocciati all'Atleti Azzurri d'Italia sotto la gestione di un certo Gian Piero Gasperini, non proprio un allenatore qualunque. Anzi: l'artefice di uno degli esempi migliori di produzione e valorizzazione di giovani talenti e capacità di lanciarli nei ranghi della prima squadra, probabilmente senza eguali nello Stivale, delle ultime stagioni. A condurre le operazioni il tecnico di Grugliasco, che dalla sua d'altronde ha quasi dieci anni trascorsi ad allenare le squadre giovanili dei bianconeri. E sotto la sua guida i due si sono rivelati giocatori di valore assoluto per la Serie A, tanto che la Juventus ha provato ad anticipare il ritorno dello stesso Spinazzola per la stagione corrente, senza però riuscirci. Entrambi poi hanno assaggiato, pur ancora solamente a piccolissimi spizzichi, la Nazionale ed il loro percorso li ha portati ad essere tra i migliori nel panorama italiano nei rispettivi ruoli. Da giugno entrambi saranno della Juventus: per Caldara la possibilità di continuare a migliorare, imparando dalla migliore difesa della Serie A vista negli ultimi decenni, per Spinazzola invece la possibilità leggermente più concreta di poter prendere da subito il posto in rosa del partente Asamoah.