Calendari a confronto, Juve, Inter e Napoli: la verità tra 5 giornate

La Juventus guida la classifica di Serie A con sei punti di vantaggio su Napoli e Inter ma La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega come i primi bilanci potranno essere fatti tra cinque giornate, ovvero fino alla gara tra la Vecchia Signora e i nerazzurri. Sfide non semplicissime per la squadra di Allegri che se la dovrà vedere con Milan e Fiorentina in trasferta, mentre l'Inter avrà come impegno più tosto quello contro la Roma all'Olimpico del 2 dicembre. Péiù agevole il cammino del Napoli che spenderà pèerò tante energie in Champions League contro il PSG. Questi i calendari delle prime tre in classifica da sabato fino al 7 dicembre.

Juventus:

Juventus-Cagliari

Juventus-Manchester United

Milan-Juventus

Juventus-SPAL

Juventus-Valencia

Fiorentina-Juventus

Juventus-Inter

Inter:

Inter-Genoa

Inter-Barcellona

Atalanta-Inter

Inter-Frosinone

Tottenham-Inter

Roma-Inter

Juventus-Inter

Napoli:

Napoli-Empoli

Napoli-PSG

Genoa-Napoli

Napoli-Chievo

Napoli-Stella Rossa

Atalanta-Napoli

Napoli-Frosinone