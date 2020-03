Calendario, abitudini e allenamenti: come cambia la Roma con l’allarme Coronavirus

Il decreto aggiornato dal Governo per l’emergenza Coronavirus pone l’Italia in uno stato di quarantena generale. Nulla è come prima: le scuole sono chiuse, i lavoratori possono richiedere lo smart working e anche il calcio si è dovuto adattare. Le porte chiuse in tutti gli stadi del paese fino al 3 aprile è solo una delle tante disposizioni che i club dovranno seguire. Cambia dunque il calendario con i recuperi della 26^ giornata rinviati a questo weekend applicando al campionato lo scivolo di una settimana per tutti gli altri turni.

APPUNTAMENTI- La Roma, dunque, riposerà domenica e rimanderà di sette giorni l’impegno con la Sampdoria all’Olimpico. Fonseca potrà disporre di più tempo per preparare la sfida d’andata in Spagna contro il Siviglia (per ora aperta ai tifosi giallorossi che stanno continuando ad acquistare i biglietti per il settore ospiti). Quella in Andalusia potrebbe quindi essere l’ultima gara a porte aperte per i tifosi capitolini nel prossimo mese. Con Sampdoria, Siviglia in casa e Milan a San Siro, l’accesso sarà consentito solamente alle squadre, a un centinaio di addetti ai lavori e una media di 100-150 cronisti. La sfida con i rossoneri, complice lo scivolo del campionato, sarà l’ultima gara prima della sosta per le Nazionali. Al rientro, a meno di proroghe del decreto, la Roma potrebbe tornare a giocare all’Olimpico davanti al suo pubblico nella sfida con l’Udinese. Inserito, invece, per il 13 maggio un turno infrasettimanale in più dove i giallorossi affronteranno la Fiorentina.

TRIGORIA - Tante novità poi anche nella quotidianità delle squadre. I centri sportivi rimaranno aperti per gli allenamenti, ma non sarà possibile aprirli al pubblico (compresi i cronisti, fatto salvo delle gare europee). La situazione resta comunque in completo divenire, ma da ieri a Trigoria ogni calciatore ha la sua borraccia e anche il media operations dovrà adeguarsi. In campionato potranno accedere un solo social media manager e fotografo per società, mentre i calciatori non potranno partecipare a premiazioni o eventi che li mettano a contatto con il pubblico. Il primo a esser stato toccato da questo provvedimento è stato Zaniolo che lunedì sarebbe dovuto essere alla Luiss per gli Italian Sportrait Awards. Le conferenze e le interviste anche saranno gestite in modo diverso. Non ci sarà più la consueta zona mista post-gara e la Roma sta studiando anche un modo per rimborsare i propri tifosi che hanno acquistato biglietti o abbonamenti.