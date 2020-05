Calendario, caldo, cambi, rose, ex positivi: sarà l'estate folle degli allenatori

Quella degli allenatori sarà 'un estate folle'. La definisce e racconta così Il Corriere dello Sport, che parla di due mesi di criticità in vista da gestire per tecnici e staff. Gestione degli allenamenti, giocatori ex positivi, il calendario che sarà un vero tour de force, il caldo, le cinque sostituzioni. La tattica avrà difficilmente il valore che ricopre adesso mentre sarà importante il lavoro atletico che sarà certamente più vario e leggero. E poi il torneo 2020/2021: senza sosta, si riprenderà praticamente subito e questo rischia di essere un problema per le squadre con rose più ristrette.