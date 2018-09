Calendario Champions, Juventus: a Manchester il 23 ottobre

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista Luca Serafini per commentare Milan-Roma, gara terminata 2-1: “È una vittoria che ha molto valore perché arriva dopo una sconfitta strana come quella di Napoli. Quello che conta è stata la prestazione, l’1-1 poteva essere un risultato...

La Champions League della Juventus inizierà a Valencia: il prossimo 19 settembre, la città iberica sarà la prima tappa del percorso bianconero verso la finale di Madrid. Poi, il 2 ottobre, il ritorno di Cristiano Ronaldo all'Old Trafford contro lo United: gran finale in casa dello Young Boys per la formazione di Allegri, mentre il Manchester United chiuderà a casa del Valencia, nello storico Mestalla. Di seguito date e orari delle sfide:

