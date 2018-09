Calendario Champions, Napoli: Cavani torna il 6 novembre

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Napoli di Carlo Ancelotti è stato inserito nel Gruppo C della Uefa Champions League. Ecco il calendario dei partenopei e dei loro avversari: l'esordio sarà il 18 settembre contro la Stella Rossa, mentre l'ultima sfida sarà ad Anfield l'11 dicembre. Grande fascino anche per la sfida tra Stella Rossa e PSG, proprio l'ultima del girone in contemporanea con la gara di Liverpool. Di seguito il calendario del gruppo degli azzurri di Ancelotti:

Calendario completo Gruppo G

18 settembre

21.00 Liverpool-PSG

21.00 Stella Rossa-Napoli

3 ottobre

18.55 PSG-Stella Rossa

21.00 Napoli-Liverpool

24 ottobre

21.00 PSG-Napoli

21.00 Liverpool-Stella Rossa

6 novembre

18.55 Stella Rossa-Liverpool

21.00 Napoli-PSG

28 novembre

21.00 PSG-Liverpool

21.00 Napoli-Stella Rossa