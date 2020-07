Calhanoglu: "Amo il Milan, ma vedremo cosa accadrà in futuro. Dovrò decidere bene"

Quale futuro per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista del Milan ha ancora un anno di contratto e del suo avvenire ha parlato ai microfoni di Goal.com: "Il Milan è grande e rimane tale, un club incredibile. Lo sanno tutti. È diverso dal Leverkusen che è un piccolo club, ma gioca sempre in Champions League. Sono venuto a Milano con tutto il cuore e voglio giocare in Champions con i rossoneri. È lì che deve essere il club. Penso sia il momento in cui devo decidere bene perché la prossima stagione è l'ultima. Ora ho 7 partite davanti a me. Ho iniziato bene dopo il coronavirus e voglio continuare così, poi vedremo cosa succederà in futuro. Devo decidere con il mio agente. Amo il Milan ed è fantastico per me indossare il numero 10 perché so i grandi giocatori che l'hanno avuto".