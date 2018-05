Calhanoglu: "Difficile accettare sconfitta così. Ora 2 match cruciali"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È stato uno dei pochi a salvarsi nel naufragio del Milan all'Olimpico. Il 4-0 subito in finale di Coppa Italia fa ancora male, ma Hakan Calhanoglu prova a guardare avanti: "Ancora triste per ieri sera, è davvero difficile accettare ciò che è successo. Ma voglio ringraziarvi per l'incredibile sostegno che ci avete dato a Roma e in tutto il mondo ieri. La vita va avanti, ora abbiamo altri due match cruciali: Forza Milan!".