Calhanoglu è il faro del Milan, più di 30 gol sono partiti da lui. E ora si è anche sbloccato

Gli mancava il gol in campionato dalla scorsa stagione. Hakan Calhanoglu in questo torneo non aveva ancora segnato, ma si è sbloccato giusto in tempo. Contro la Lazio la sua prima rete in A, mentre in Europa League aveva già segnato 5 reti, una nei gironi e 4 nella fase di qualificazione. Ma il vero cambio di passo Calha lo ha compiuto dal post lockdown, addirittura con 15 reti totali e ben 17 assist, ciò significa che ha partecipato attivamente a più di 30 gol dei rossoneri. Un altro dato interessante esalta la stagione di Hakan, essendo il giocatore con il maggior numero di occasioni create nei primi cinque campionati europei: 53. Dietro di lui si trovano: Jack Grealish (43), Bruno Fernandes (41), Memphis Depay (41) e Kevin De Bruyne (40).

Il turco è praticamente il faro della trequarti rossonera, il giocatore chiave di Stefano Pioli che trova sempre l’occasione di elogiarlo: “Calha è fantastico, è intelligente, sa muoversi bene, sa attaccare e sa raccordare il gioco, si sacrifica. Lo voglio a questo livello, è un top”, ha confessato l’allenatore milanista. Il suo contratto è in scadenza e la dirigenza sta lavorando per trovare un accordo. La richiesta iniziale si aggirava sui 6 milioni ma si potrebbe trovare un’intesa a metà strada sui 3,5 o 4 milioni, bonus compresi. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’agente del trequartista, per provare a raggiungere una stretta di mano definitiva.