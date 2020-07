Calhanoglu: "Felice per Pioli, tutti parlavano di Rangnick ma lui ci ha allenati benissimo"

vedi letture

Hakan Calhanoglu è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato in maniera approfondita di Pioli e del momento del Milan.

Su Pioli: "Un allenatore molto importante, per me e per i miei compagni. Vuole anche ascoltare come la pensiamo noi, anche in campo. Quando facciamo le analisi video vuole sapere come la pensiamo. Ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, ci ha allenati bene, abbiamo lavorato bene tutti insieme con il suo staff, adesso siamo una squadra".

Sulla conferma del tecnico: "Se sono contento? Molto, per lui è stato un periodo difficile. Tutti scrivevano cose su Rangnick, ma lui ha lavorato sempre come un professionista. Sta lavorando benissimo per aiutarci, per far sì che la squadra arrivi più in alto possibile. Sono molto contento per lui".

Su qual è il vero Milan: "Questo è il vero Milan, quello di questi mesi. Vogliamo sempre vincere, abbiamo una grande mentalità, una grande passione, grazie a Ibrahimovic che ci aiuta. E' un giocatore importante per noi, aiuta molto la squadra. Ancora non è finita, guardiamo avanti per la prossima stagione ma siamo pronti".