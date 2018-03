Calhanoglu: "Gattuso mi ha aiutato tanto. A sinistra mi trovo bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista rilasciata al Corriere della Sera il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha parlato anche della sua posizione in campo e dei meriti di Gattuso: "Sulla sinistra avevo già giocato nel Leverkusen e mi trovo molto bene, riesco a comunicare bene con Rodriguez e Bonaventura. Gattuso? Ci spinge a dare il 101% in tutti gli allenamenti e questo ci piace. La squadra ha anche iniziato a giocare bene. Per quanto mi riguarda, mi ha aiutato moltissimo, mi ha parlato e mi ha fatto sentire la sua fiducia. Mi ha detto che avevo la testa piena e dovevo liberarla, pensando solo a giocare. Mentalmente mi ha reso più forte. Ma non solo lui, tutto il suo staff ha creato una bellissima atmosfera a Milanello. Ci piace allenarci. Anche i compagni, Mirabelli e Fassone mi hanno aiutato nei momenti brutti. In quelli belli c’è sempre tanta gente".