© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu ha commentato così la classifica del Milan: "Al derby davanti all'Inter? Nella testa c’è sempre stata l’idea di avvicinarci. E il Napoli deve fare attenzione a non perdere altri punti. Siamo in piena corsa Champions e non siamo lontani da serate come quella della Juve dell’altra sera".