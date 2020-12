Calhanoglu-Milan, nessun divorzio a gennaio. Se non rinnova va a scadenza di contratto

O rinnova o va via a parametro zero. Non ci sono vie di mezzo nel futuro di Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan che ha un contratto col club rossonero in scadenza al termine della stagione. Per sottoscrivere un nuovo contratto, il calciatore turco chiede sette milioni di euro: una richiesta che difficilmente verrà esaudita dal Milan che, per questo motivo, al momento non è troppo fiducioso sul rinnovo.

Nessuna possibilità, comunque, che Calhanoglu lasci i rossoneri a stagione in corso, quindi a gennaio. Se non rinnoverà, l'ex Bayer Leverkusen andrà via al termine della stagione.