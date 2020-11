Calhanoglu-Milan, nuovo meeting per il rinnovo ma senza entusiasmo. Il semaforo resta rosso

vedi letture

Al contrario del rinnovo di Donnarumma, in casa Milan si nota una differenza marcata tra domanda e offerta per Hakan Calhanoglu che ha evidentemente corteggiatori in Premier (Manchester United) e solletichi anche in serie A. Soprattutto in via Aldo Rossi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ritengono eccessiva la richiesta di oltre 6 milioni di euro, così come Gordon Stipic (l’agente di Hakan) ritiene bassa la proposta da 3 milioni più bonus arrivata nell’unico incontro di fine settembre. Ora si preannuncia un nuovo meeting, ma senza particolari entusiasmi alla vigilia. La sensazione è che la proprietà rossonera non intenda superare un determinato target: almeno in questo caso.