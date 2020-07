Calhanoglu sempre più assist-man: il turco ha mandato in porta sette compagni diversi

Momento d'oro per Hakan Calhanoglu, che continua ad essere decisivo per il Milan a suon di reti e assist. Sono già otto i passaggi vincenti realizzati dal trequartista turco in campionato, serviti a sette compagni differenti, come riporta Opta: Piatek, Castillejo, Rebic, Kessie, Romagnoli, Bennacer e Ibrahimovic.