Calhanoglu-Suso: i veri problemi del Milan secondo Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il nostro primo tempo è stato ottimo, siamo venuti a mancare negli ultimi 20 metri con errori tecnici". Gattuso dixit. "In queste 21 partite abbiamo lasciato un po' a desiderare sugli ultimi venti metri, sbagliamo nell'ultima scelta. Dovremo essere più bravi, io e lo staff, a lavorare su questa cosa qua". E ancora: "I miei hanno qualità, soprattutto Calhanoglu e Paquetà. Soprattutto da chi ha tecnica mi aspetto un miglioramento da questo punto di vista". Messaggio chiaro, in questo momento sono due terzi dell'attacco a lasciare a desiderare e in questo Milan non ci sono le risorse per cambiare volto all'attacco. Non che Gattuso non ci abbia provato, ma Borini e Castillejo semplicemente non sono riusciti a rendere più di quanto Suso e Calhanoglu stanno facendo in questo momento.

Il rimbrotto del tecnico è per loro, spagnolo e turco, anche stasera deludenti quando il Milan riusciva a far filtrare il pallone attraverso il centrocampo azzurro senza però farlo arrivare in modo pericoloso dalle parti di Cutrone/Piatek. Ed è stato proprio il polacco, appena entrato, a fornire il più bell'assist della gara con la torre in favore del compagno Musacchio. Dell'ex Liverpool è anche difficile parlare, poco coinvolto nell'azione nel primo tempo e dimenticato sull'out di destra nel secondo. Più completa la prova di Calhanoglu, che ha duettato con Paquetà, seppur a intermittenza, ha dimostrato di poter fare male, ma alla fine si è rivelato inoffensivo. Dalla crescita delle punte esterne del tridente, passa il cammino del Milan. E' una idea di Gattuso, ma che a noi appare ampiamente condivisibile.

