Calhanoglu trascina senza Ibra: gol e assist, Milan-Bodo/Glimt 2-1 al 45'. Prima gioia per Colombo

vedi letture

Quarantacinque minuti più complicati del previsto per il Milan, che si ritrova sotto dopo un quarto d'ora contro il Bodo/Glimt, poi rimonta grazie a Calhanoglu e Colombo. All'intervallo il punteggio è di 2-1 per i ragazzi di Stefano Pioli, che dovranno sudare anche nella ripresa.

Botta e risposta - I rossoneri provano subito a comandare le ostilità, ma il possesso è sterile e gli avversari sono ben disposti in campo. La formazione norvegese sembra ispirata e riesce addirittura a passare in vantaggio al 15': Hauge riceve sulla sinistra, salta Kessie e pesca Junker al centro. Il movimento dell'attaccante sorprende Gabbia, il tiro di prima intenzione batte Donnarumma. Per fortuna, il Milan ha in campo un vero leader come Hakan Calhanoglu: il turco, due minuti più tardi, trova immediatamente il pareggio con una gran conclusione dalla distanza.

Dominio rossonero, serata magica per Colombo - Da qui in avanti è un monologo dei padroni di casa, che dominano e costruiscono tante occasioni, sfruttando anche le incertezze degli ospiti, frastornati dal gol subito. Calhanoglu trascina, Bennacer trova l'opposizione straordinaria di Haikin, che si ripete su Colombo. Il diciottenne, però, rende memorabile la sua prima da titolare con la maglia del Diavolo regalandosi la sua prima rete tra i "grandi", appena dopo la mezzora. L'assist, manco a dirlo, è dell'ex Bayer Leverkusen: 2-1, difeso fino alla fine del primo tempo.