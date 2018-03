Caligiuri chiama l'Italia: "Sogno di indossare la maglia azzurra"

© foto di Federico De Luca

La Bild riporta alcune dichiarazioni di Daniel Caligiuri dello Schalke 04: "Dato che il club non ha dovuto pagare una cifra elevata per me le aspettative nei miei confronti sono differenti rispetto a se mi avessero pagato 30 milioni. Però devi anche saper cogliere le coccasioni. La nazionale italiana? Ci spero, magari nella Nations League! Sogno ancora di indossare la maglia azzurra".