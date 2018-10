Callejon, dal mercato alla conferma con Ancelotti: manca solo il gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Maria Callejon in estate avrebbe potuto lasciare Napoli, in virtù di un contratto in scadenza 2020 con una clausola da 23 milioni valida anche per l'Italia. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, però, lo spagnolo ha convinto Carlo Ancelotti a puntare su di lui e adesso è uno dei perni anche di questo nuovo corso, grazie ad intelligenza tattica ed una gamba fuori dal normale. L'unica cosa che manca all'ex Real Madrid è il gol. Non era mai capitato, da quando è in Italia, che Callejon arrivasse a fine ottobre senza aver segnato.