Callejon, dopo il Napoli il suo futuro è in patria: è derby tra Siviglia e Betis

Derby di Siviglia per José Maria Callejon. Oggi Estadio Deportivo apre con l'ormai ex giocatore del Napoli, destinato al ritorno in Spagna. "Tra Nervion ed Heliopolis" in riferimento al quartier generale di Betis e Siviglia. "Lopetegui lo conosce dai tempi delle giovanili del Real Madrid e lo ha preso in considerazione per la Seleccion. Lo ha contattato per convincerlo, ma occhio alla richiesta di Pellegrini al club biancoverde per fare uno sforzo".