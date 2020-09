Callejon, Romulo, Birsa e tutti gli altri svincolati di lusso reduci dall'avventura in Serie A

E' ancora lunga la lista di giocatori rimasti senza contratto dopo l'ultima esperienza in Serie A. Guida ovviamente José Callejon, lo spagnolo è seguito e in trattativa in Italia con la Lazio, in Spagna ci sono tra le altre Valencia e Betis. Ultima stagione all'Hellas Verona per Fabio Borini, che ha estimatori in A a Torino e al Genoa, oltre che in Messico, e per Giampaolo Pazzini: il Pazzo ha una richiesta dallo Spezia, ancora però è fermo e ci sono anche proposte del cuore dalla C: la sua Pistoia e la Virtus Verona, terza squadra cittadina. Oscar Hiljemark, ultima annata al Genoa, è senza squadra, lo stesso Andrea Bertolacci, reduce dall'annata alla Sampdoria e sul quale c'è lo Spezia. Poi Romulo, ultima al Brescia, sul giocatore c'è anche il Monza. Valter Birsa, dopo il Cagliari, ha il Monza, Samuel Armenteros era del Benevento ma in prestito al Crotone ed è ora fermo al palo, come Fabrizio Cacciatore, che ha lasciato Cagliari a fine giugno. Tra gli altri anche Cyril Thereau, ex Fiorentina, e il giovane argentino Matias Nani che non ha lasciato tracce nell'avventura alla Roma.