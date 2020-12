Camavinga ha chiesto la cessione al Rennes: duello Man United-Real, ma occhio alla Juve

vedi letture

Eduardo Camavinga torna protagonista sui tabloid inglesi e non solo. Come riporta The Sun, infatti, il giovane gioiello francese avrebbe già chiesto la cessione al Rennes in vista della prossima estate. Su di lui è forte da tempo il pressing di Manchester United e Real Madrid, così come l'attenzione della Juventus: tre big intenzionate ad affidargli le chiavi della loro mediana, presente ma soprattutto futura.

Classe 2002, il talentoso centrocampista in questa stagione ha finora collezionato 15 presenze e si sente pronto a compiere, già alla fine di questa stagione, un ulteriore step di crescita. Lontano dalla Bretagna.