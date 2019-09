Cambiano gli uomini, non il risultato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poteva essere un principio di inceppamento. L'Italia che non riusciva a trovare il bandolo della matassa, rischiando di andare sotto per un calcio da fermo e poi perdendo il giocatore più in forma, sulla sinistra, dopo uno sprint con Teemu Pukki: così Emerson Palmieri ha dovuto lasciare il campo, dolorante, ad Alessandro Florenzi. Il romanista non era stato brillante con l'Armenia e ha caratteristiche diverse. Non a inizio carriera, perché giocava da esterno alto, ma sul lato sbagliato e con compiti differenti rispetto al solito, sia con la Roma che con la Nazionale.

IL RISULTATO ARRIVA COMUNQUE - Gli uomini di Mancini, però, riescono quasi sempre a trovare il bandolo della matassa. Occasioni da gol, pressing alto, palleggio. E anche nuove posizioni in campo. Come Florenzi anche Lorenzo Pellegrini ha giocato sul lato sinistro, accentrandosi spesso e quasi diventando un trequartista. Da affinare. Poi Sensi, inserito al posto di Verratti, è stato per un'ora il migliore in campo, prima di perdere il pallone, sanguinoso, davanti. E anche Chiesa ha certamente fatto meglio rispetto a quattro giorni fa.

FINALMENTE IMMOBILE - L'ultimo capitolo è dedicato a chi ha sbloccato una gara non semplice, seppur contro un avversario qualitativamente inferiore. Immobile è tornato in gol dopo due anni (mancava dal 5 settembre 2017, sfida contro Israele, la Svezia era ancora di lì da venire) nello stesso modo: colpo di testa sul secondo palo, dopo un cross dalla destra. C'è un però: ha giocato per la squadra, ma senza dare spunto alla manovra. Meglio Belotti. Ma contro avversari più qualitativi, non chiusi come i finlandesi, può essere una risorsa nel contropiede azzurro.