Cambiano le poltrone del calcio italiano: Marotta-FIGC, Baldissoni-Lega?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambiano le poltrone del calcio italiano. Giuseppe Marotta è il nome studiato dalle big del calcio italiano per la Presidenza della FIGC. E' stato tema di discussione al vertice ECA di Spalato, spiega Il Corriere dello Sport. Questo perché ha esperienza da vendere ed è stimato da tutti anche a livello europeo. Marotta, intanto, penserebbe sì di correre alla Presidenza della FIGC ma tra il 2020 e il 2021, ovvero dal prossimo quadriennio olimpico. Intanto, domani, in Lega, c'è un'assemblea importante per gli equilibri del calcio italiano: Lotito non può più restare in consiglio dopo 3 mandati, Fassone non fa più parte del Milan. Il favorito, dunque, è Baldissoni ma Lotito non si arrende e se la spunterà, potrebbe aggiungersi poi il presidente del Milan, Scaroni.