Cambiasso analizza la gara di Vidal: "Due errori decisivi, ma frutto della troppa generosità"

Dagli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha commentato la prestazione di Arturo Vidal, protagonista in negativo in entrambi i gol segnati dal Borussia Moenchengladbach contro l'Inter: "Per me sono due errori dovuti alla troppa generosità. Se si fosse limitato a fare il suo compito, non sarebbe stato né in area sul rigore né in difesa sul vantaggio tedesco. Il rigore comunque credo sia frutto di mancanza di comunicazione, D'Ambrosio col corpo copre la palla su cui va Vidal e lì penso che non si siano capiti. L'altro gol nasce comunque da una grande giocata, da un grande passaggio che mi ha ricordato quello di Ribery per Chiesa alla prima di campionato".