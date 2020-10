Cambiasso avvisa l'Inter: "Non è lo stesso Shakhtar del 5-0. Vidal? Ha cambiato ruolo"

Esteban Cambiasso ha parlato della sfida fra Inter e Shakhtar Donetsk dagli studi di Sky Sport, confrontando la sfida odierna con quella di agosto in Europa League che vide il successo nerazzurro per 5-0: "Questa non è una partita da dentro o fuori, questo cambierà tutto soprattutto pensando al risultato largo della prima sfida. E' una differenza grande, perché oggi non sarà da dentro o fuori. Lì l'Inter arrivava con una spinta importante, era consapevole. Purtroppo la prima di Champions di quest'anno non ha dato quella consapevolezza, ma magari l'Inter può acquisirla proprio questa sera. Il ruolo di Vidal? Questo è il Vidal di oggi. Anche in Cile lui tende a giocare un po' più indietro, ad iniziare le azioni. Perde un po' sugli inserimenti con e senza palla. Adesso si gode il giocare più indietro, ha tecnica e visione. Prima c'era un Vidal, oggi ce n'è un altro e non era scontato, sono pochi i giocatori che possono cambiare ruolo così".

