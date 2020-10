Cambiasso promuove Eriksen: "Un passaggio che non avrei visto neanche dalla tribuna"

Nel corso della sua analisi negli studi di Sky Sport su Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2, Esteban Cambiasso ha commentato la prestazione di Christian Eriksen: "Per me non è da bocciare, anzi. Nel primo tempo è stato uno dei migliori e ha costruito le due azioni più pericolose. Poi nella ripresa c'è un passaggio per Darmian che io non avrei visto neanche dalla tribuna... Poi è un periodo così, anche quando fa le giocate giuste le cose non finiscono bene".