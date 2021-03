Cambiasso sulla Juve: "Dobbiamo dare i meriti al Porto. Nel 180 minuti ha meritato i quarti"

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, è tornato a parlare della Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto: "Bisogna dare valore anche agli altri e tendenzialmente sia in Champions che in Europa League dobbiamo farlo. Ajax due anni fa e Lione l'anno scorso avevano fatto bene e anche il Porto ieri, in 10, ha giocato molto bene, facendo una grandissima partita. Noi diamo le colpe ma dobbiamo fare i complimenti ai portoghesi che in 180 minuti hanno meritato il passaggio del turno".