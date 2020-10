Cambiasso sullo 0-0 dell'Inter: "Ancora buone chance di passare. Mi tengo le zero azioni subite"

Esteban Cambiasso, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dello 0-0 dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk: "L'errore di Lautaro? Non ha avuto tante occasioni e questo lo ha penalizzato, non si è scaldato diciamo. C'è anche da dire però che quando è in giornata e il momento è buono la mette dentro anche alla prima occasione. In generale l'Inter, per le azioni fatte, poteva vincere la partita. Gli zero gol subiti? In più occasioni ho visto Handanovic muoversi per non avere freddo, l'Inter non ha subito neanche un'azione pericolosa. Secondo me le indicazioni difensive sono ottime, lo Shakhtar non ha creato neanche un'azione pericolosa e in campo europeo non è semplice. Per quanto visto in campo, anche oggi, l'Inter ha tante possibilità di passare il turno. Di certo il girone sarà equilibrato fino alla fine, intanto vediamo come andranno le sfide col Real Madrid. Più che i punti, io guardo la prestazione e oggi mi ha dato sensazioni molto più positive rispetto al pareggio col 'Gladbach".