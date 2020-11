Cambiasso verso Real-Inter: "Madrid evoca ricordi speciali per me e per tutti gli interisti"

Per Esteban Cambiasso, la città di Madrid evoca ricordi speciali. Quelli della sua infanzia, da giovane delle giovanili delle Merengues. Ma pure quelli del Triplete vinto con l’Inter di José Mourinho contro il Bayern. Questo il pensiero del Cuchu negli studi di Sky: “Per me Madrid è un pezzo grande di storia. Quando sono tornato per la finale, mi chiedevano tutti se per me fosse una rivincita. Rispondevo che poteva essere una consacrazione, i Blancos hanno creduto in me fin da quando ero piccolo. Il primo allenatore in prima squadra fu Fabio Capello. Madrid è una città speciale anche per tutti gli interisti, non solo per me. Conte che potrebbe cambiare modulo? Un po’ sta cambiando. Io sono curioso di vedere Perisic, secondo me arretrerà un po’ per fare un 4 contro 3 con i centrocampisti del Real. Credo Conte gli chiederà aiuto per fare superiorità numerica”.