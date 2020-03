Cambierà il calciomercato: contratti allungati e proroghe se la stagione si prolungherà

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta quelli che saranno i cambiamenti in vista sul calciomercato, tra riscatti e proroghe. Se si giocherà a luglio, serviranno contratti allungati. Infantino, nell'intervista alla rosea di oggi, ha spiegato anche questo aspetto: gli accordi scadono il 30 giugno ma se si giocasse oltre questa data, per concludere la stagione, servirebbero proroghe e sarebbero anche da considerare ricadute perché i club dovrebbero pagare per un periodo inizialmente non previsto.