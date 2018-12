© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trentanove gol fatti in un girone, battuto ogni record che resisteva dal 1949-50. L'Atalanta abbatte il Sassuolo per 6-2 e diventa il miglior attacco della Serie A. Ma è incredibile notare la discrepanza fra casa e trasferta: i nerazzurri sono andati a segno per 24 volte lontano dall'Atalanta Stadium, rispetto alle 15 realizzazioni casalinghe. L'Atalanta supera così la Juventus, finora ferma a 38 reti.