Cambio di rotta nell'anno in cui vedremo il Mondiale davanti alla tv?

Una bella due giorni di calcio. Appassionante, incerta, dolce e amara. Tutto sembrava finito dopo 90 minuti e invece, contro le due squadre più forti di Spagna, le prime due in classifica dell'ultima Serie A se la sono giocata alla pari

Il 4-1 del Camp Nou e lo 0-3 dell'Allianz Stadium sembravano l'ennesimo funerale per il calcio italiano. Un rito troppo frettoloso perché Roma e Juventus hanno dimostrato nelle ultime 48 ore che non sono le squadre viste nei match d'andata. Che quella è stata una parentesi.

Meritata la qualificazione dei giallorossi, una impresa arrivata nonostante i torti arbitrali di Barcellona e il pesante ko rimediato in Catalogna. Una sconfitta che avrebbe messo in ginocchio quasi tutti, ma non questa Roma. Non Di Francesco, che per il match di ritorno ha stravolto la sua squadra, vinto la sfida a distanza con Valverde e neutralizzato Messi. Un giocatore annichilito - ed eliminato - grazie ai colpi di Dzeko e compagni.

E' andata peggio alla Juventus, che solo per un soffio non ha replicato la straordinaria impresa dei capitolini. Al Bernabeu, la squadra di Allegri ha avuto la forza di ribaltare lo 0-3 dell'andata con una partita tatticamente perfetta e solo nel finale è capitolata a causa di un rigore concesso nell'ultimo minuto di recupero. Quello che ha permesso al Real Madrid di evitare i tempi supplementari.

Il confronto però, se valutato nei 180 minuti, è stato alla pari. Le italiane hanno dato del tu a due squadre favoritissime per la vittoria finale e il giudizio conclusivo non può che essere positivo. E stasera c'è la Lazio, squadra che punta ad arrivare in fondo a quell'Europa League che i nostri club, colpevolmente, hanno bistrattato in questi anni.

Nell'anno della disfatta, quello in cui saremo costretto a vedere il Mondiale in tv, ecco i primi bagliori di luce. Forse, dopo aver toccato il fondo, è iniziata la risalita.