Camoranesi: "Il mio gol al 95' con il Bologna rappresentò lo spirito della Juve"

L'ultimo appuntamento settimanale di "A Casa Con La Juve" propone un ex bianconero e campione del mondo 2006: Mauro German Camoranesi. In diretta insieme ad Andrea e Michele di Radio Deejay, oltre che i conduttori Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.

15.00 - Comincia la diretta.

Camoranesi, è nata prima la passione per il calcio o per la musica?

"Prima per il calcio. La musica è arrivata dopo, tra i 14 e i 15 anni. Io stavo a casa con mia mamma che ascoltava tanto la radio, in quel periodo è venuta fuori questa passione".

Cos'ha rappresentato Camoranesi?

Andrea: "La cazzimma, secondo me in alcuni casi il calcio è musica. Quando era col pallone faceva delle grandi schitarrate".

Michele: "Ha fatto gol bellissimi, straordinari".

La notte prima della finale dei Mondiali 2006

Camoranesi: "Non so per quale motivo, sono andato in camera di Ciro Ferrara. E mi dice: 'chiudi la porta che sto parlando con Diego'. E poi: 'vieni che ti vuole parlare'. Prendo il telefono e Maradona mi dice: 'Domani scendi in campo tranquillo che sarai campione del mondo'. Per me è stato bellissimo sentirsi dire una cosa del genere da lui".

Il compagno di stanza solito in ritiro di Mauro?

Camoranesi: "Trezeguet. Ci siamo divertiti da morire. Per sei mesi una volta non ci siamo parlati. Quando sono arrivato in squadra, vedevo i giocatori come stelle e mi mettevo nell’angolino e non parlavo con nessuno. Entravo nello spogliatoio, salutavo e aspettavo lì l’inizio dell’allenamento senza parlare. Ancora oggi ci sentiamo, parliamo. Quando ci preparavamo per la cena in ritiro era fantastico in stanza. L’ho scoperto con il tempo, mi sembrava avesse una faccia da s*****o all’inizio, pensavo ‘Ma chi si crede di essere’. Poi col tempo siamo rimasti amici".

Cosa collezionava Mauro ai tempi della Juve?

Camoranesi: "Multe. Ne prendevo tante, e spero che il reparto dell’Ospedale a cui venivano devoluti i soldi porti il mio nome perché l’ho tirato sù io (sorride, ndr). Arrivavo sempre in ritardo, nonostante mi svegliassi un’ora e mezza prima. Un giorno ero in macchina con mio padre che sfrecciavo in tangenziale e pensavo: ‘Ma com’è possibile che a trent’anni arrivo ancora in ritardo?’. Mio padre pensò che ero fuori di testa e mi disse che ce l’avevo nel sangue, perché lui era come me".

Qual è il gol a cui è più legato Mauro?

Camoranesi: "Il gol contro il Bologna al 95', nel mio primo anno alla Juve. Rappresenta un po' lo spirito del club, che dice di non mollare mai. Eravamo sotto, quel gol ci diede la possibilità di rimanere in corsa per lo Scudetto. Quella squadra dimostrò che non lasciar perdere mai alcun risultato".

La cosa più strana che vi è successa in una diretta?

Michele: "Quando pensi di essere già fuorionda, fai una considerazione su personaggio che hai appena sentito al telefono e lui ti sente ancora".

Mauro, quando eri piccoli avresti mai pensato di diventare un grande campione?

Camoranesi: "Ci speravamo, ho cominciato con questo sogno ma non sapevo cosa significasse. Non mi aspettavo neanche la metà di quello che sono riuscito a fare sinceramente".

Mauro, che effetto ti fa vedere ancora Buffon in attività?

Camoranesi: "Bene. Perché credo ognuno debba decidere di smettere quando lo sente, non quando ti fanno smettere. C'è una società che gli sta dando la possibilità, giusto che continui".

Tieni ancora contatti con i tuoi ex compagni di squadra?

Camoranesi: "Con pochi perché ormai siamo sparsi in giro per il mondo. In Slovenia ho sentito Igor Tudor, poi Trezeguet e Buffon quando ho fatto visita al centro di allenamento. Ci vediamo allo stadio con Davids, con Ferrara perché è ovunque come il prezzemolo".

Il vostro idolo?

Michele: "Platini, abbiamo anche avuto l'onore di conoscerlo. Il mio capitano si chiama Alex Del Piero".

Andrea: "Dell'infanzia Platini, ricordo l'aneddoto col l'Avvocato che gli fece un paragone con Maradona. Poi Alessandro Del Piero, Luca Vialli e ancora David Trezeguet. Difficile sceglierne solo uno".

15.47 - Finisce la diretta