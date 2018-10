Campanello d'allarme crociato. Per salvarsi servono meno errori

© foto di Federico Gaetano

Il campanello d'allarme lo ha suonato direttamente il tecnico crociato Roberto D'Aversa, al termine della sfida persa a Bergamo contro l'Atalanta: questo Parma sbaglia troppo per una squadra che punta a salvarsi. Rewind veloce di un mese, tornando a prima delle quattro vittorie che hanno consegnato ai crociati una classifica che resta molto molto bella, anche prima delle sfida di Frosinone, Empoli e ChievoVerona, ad oggi le principali antagoniste nella corsa alla salvezza: gli errori individuali condannano il Parma alla sconfitta contro la SPAL, al pari interno contro l'Udinese e tutto sommato anche al ko contro la Juventus. Poi arrivano quattro vittorie in cinque gare, merito di una condizione che cresce e di un approccio super dei nuovi acquisti, Gervinho in primis, ma nelle ultime due gare si è tornata a respirare aria pesante dopo il triplice fischio. Gli errori individuali sono costati almeno due punti preziosissimi al Parma, fermo al palo ormai da tre settimane e ansioso di riprendere la marcia: un motivo in più per non sbagliare la prossima gara interna contro il Frosinone. Perché se una vittoria o un pareggio sarebbero una quasi-condanna per gli ospiti, un ko per un nuovo errore costringerebbe il Parma a ricominciare da zero un campionato che si è messo molto bene proprio grazie ad un inizio sprint.