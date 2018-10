Campedelli: "Chievo in B per il paracadute? Una gigantesca p..."

© foto di Federico Gaetano

Retrocedere per prendere il paracadute e ripulire i conti, abbassando gli ingaggi? Assolutamente no, non è nelle idee del ChievoVerona, nonostante una classifica che dopo otto giornate recita -1. Una "provocazione" che il presidente Luca Campedelli, ai microfoni di 'Telenuovo', ha liquidato con una battuta che non lascia spazio a dubbi. "Questa è una gigantesca p..." ha spiegato il patron del club clivense.