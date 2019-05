© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella conferenza stampa di addio al calcio giocato di Sergio Pellissier, il presidente del ChievoVerona, Luca Campedelli, presente accanto all'attaccante, ha voluto ringraziarlo per i suoi anni in gialloblù: "Pellissier incarna quello che è il Chievo. È stato con noi nel bene e nel male, ha sempre dato tutto se stesso, dando più di quello che avrebbe potuto. È sempre stato l'anima e lo spirito di questo Chievo. La società non può prescindere da lui e ci tengo a dirlo anche se è un po' prematuro. Lo ringrazio dal profondo del cuore per la persona che è per il giocatore che è. Grazie davvero a Sergio da parte della società e dei tifoso, visto che sono il primo tifoso".