Campionati in Europa: Belgio, Genk e Brugge prime in testa

Cambio al vertice nel campionato belga. Il Brugge vince lo scontro al vertice contro l'Anderlecht e lo scavalca in classifica: Dennis e Vanaken a segno per i Blauw-Zwart, non basta ai biancomalva il momentaneo pari di Musona. Primo posto anche per il Genk, che ribalta negli ultimi 12 minuti lo svantaggi col Beveren.

Ostenda-ZulteWaregem 3-1

Standard Liegi-SintTruiden 3-2

Mouscron-Eupen 0-1

Anversa-Cercle Brugge 1-0

Charleroi-Kortrijk 0-2

Brugge-Anderlecht 2-1

Gent-Lokeren 2-1

Genk-Beveren 3-2

Classifica

Genk 13

Brugge 13

Anderlecht 12

Standard Liegi 11

Anversa 11

Gent 10

Ostenda 9

Brugge 8

Zulte-Waregem 5

Kortrijk 4

Sint-Truiden 4

Charleroi 3

Eupen 3

Wasland-Beveren 3

Lokeren 1

Mouscron 0